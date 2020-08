Der Sport-Höhepunkt am Montag, 17. August 2020

Köln (SID) - Im Kampf um den Finaleinzug in der Europa League trifft Inter Mailand am Montag um 21 Uhr in Düsseldorf auf Schachtjor Donezk. Der italienische Topklub hatte vor einer Woche an gleicher Stelle dank eines 2:1-Erfolgs gegen Bayer Leverkusen das Halbfinale erreicht, Donezk gewann seinerseits souverän mit 4:1 gegen Basel. Der Sieger spielt am Freitag in Köln um den Titel.