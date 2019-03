Der Sport-Höhepunkt am Montag, 18. März 2019

Köln (SID) - In der 2. Fußball-Bundesliga will Jahn Regensburg gegen die SpVgg Greuther Fürth den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten. Die formstarken Regensburger sind seit vier Spielen ungeschlagen und gehen favorisiert in das Montagsspiel des 26. Spieltages. Anpfiff in der Continental-Arena ist um 20.30 Uhr.