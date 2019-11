Der Sport-Höhepunkt am Montag, 18. November 2019

Köln (SID) - Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist dem EM-Ticket ganz nah. Mit einem Sieg in Gibraltar (20.45 Uhr) qualifiziert sich das Team von Nationaltrainer Vladimir Petkovic sicher für die EM im kommenden Jahr. Parallel streiten Irland und Dänemark beim direkten Aufeinandertreffen in Dublin um das zweite Ticket, das in der Gruppe D zu holen ist. Die Dänen sind dabei im Vorteil - sie können sogar eine knappe Niederlage verschmerzen.