Der Sport-Höhepunkt am Montag, 19. März 2018

Köln (SID) - Zum Abschluss des 27. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Erzgebirge Aue die SpVgg Greuther Fürth zum Kellerduell. Trotz der prekären Situation präsentierten sich beide Klubs zuletzt einigermaßen stabil. Aue ist seit fünf Partien ungeschlagen, konnte allerdings auch nur eines seiner vergangenen neun Spiele gewinnen. Die Fürther feierten zuletzt sogar drei Siege in Serie und treten mit breiter Brust in Aue an.