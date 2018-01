Der Sport-Höhepunkt am Montag, 22. Januar 2018

Köln (SID) - Die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber will bei den Australian Open ins Viertelfinale einziehen. In Melbourne spielt die 30 Jahre alte Kielerin in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht vor 03.00 Uhr MEZ gegen die Weltranglisten-88. Hsieh Su-Wei aus Taiwan um den Einzug in die Runde der letzten Acht und um die Fortsetzung ihrer Siegesserie. Bislang hat Kerber ihre zwölf Einzel im Jahr 2018 allesamt gewonnen.