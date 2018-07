Der Sport-Höhepunkt am Montag, 23. Juli 2018

Köln (SID) - In Hamburg starten die German Open ein letztes Mal unter der Leitung des ehemaligen Wimbledonsiegers und Turnierdirektors Michael Stich. Bei dem Traditionsturnier am Rothenbaum schlagen am ersten Tag des Hauptfeldes die deutschen Tennisprofis Rudi Molleker (Berlin) und Maximilian Marterer (Nürnberg) sowie Florian Mayer (Bayreuth) auf, der letztmals in der Hansestadt antritt, bevor er im Herbst seine Karriere beendet.