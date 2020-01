Der Sport-Höhepunkt am Montag, 27. Januar 2020

Köln (SID) - Beim ersten Grand Slam des Jahres kämpfen die beiden besten deutschen Tennisprofis um den Einzug ins Viertelfinale. Alexander Zverev bekommt es bei den Australian Open mit seinem Freund Andrei Rublew zu tun, der Russe ist in bestechender Form und gewann bereits zwei Turniere in diesem Jahr. Auf Angelique Kerber, Melbourne-Siegerin von 2016, wartet am Montagmorgen deutscher Zeit im Achtelfinale die Russin Anastassija Pawljutschenkowa.