Der Sport-Höhepunkt am Montag, 3. Februar 2020

Köln (SID) - Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga am Montag zum Abschluss des 20. Spieltags die Chance zur Rückkehr auf einen Aufstiegsplatz. Schon durch ein Remis beim VfL Bochum können die Hanseaten den VfB Stuttgart wieder von Rang zwei verdrängen. Im Falle eines Erfolgs würde der HSV sogar bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Arminia Bielefeld heranrücken. Bochum hingegen steht im Kampf um den Klassenerhalt unter Druck, nachdem die Westfalen am Wochenende auf den Abstiegsrelegationsplatz zurückgefallen sind. Anstoß der Begegnung ist um 20.30 Uhr.