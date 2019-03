Der Sport-Höhepunkt am Montag, 4. März 2019

Köln (SID) - Der einstige Bundesliga-Dino Hamburger HSV will in der 2. Liga wieder zurück auf einen direkten Aufstiegsplatz. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf würde sich mit einem Sieg zum Abschluss des 24. Spieltages gegen die SpVgg Greuther Fürth auf jeden Fall an Union Berlin vorbei auf Platz zwei verbessern. Hoffnung macht den Hanseaten die Statistik: Die SpVgg hat noch nie ein Pflichtspiel beim HSV gewonnen. Anstoß ist um 20.30 Uhr.