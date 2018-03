Der Sport-Höhepunkt am Montag, 5. März 2018

Köln (SID) - In der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Absteiger FC Ingolstadt ab 20.30 Uhr den stark abstiegsgefährdeten VfL Bochum. Die Gäste stehen mit 27 Punkten auf dem Relegationsplatz 16, können aber mit dem ersten Sieg unter Trainer Robin Dutt bis auf Platz 13 klettern. Bochum ist in der Rückrunde bislang das schlechteste Team der 2. Liga. Der FCI will mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga halten und seine Aufstiegschancen wahren.