Der Sport-Höhepunkt am Montag, 7. Januar 2019

Köln (SID) - Die 41. Auflage der Rallye Dakar beginnt in der peruanischen Hauptstadt Lima. Zum elften Mal findet das Rennen in Südamerika statt, erstmals jedoch nur in einem einzigen Austragungsland. Die erste Etappe nach Pisco ist 331 km lang, davon sind 84 Wertungskilometer. Insgesamt stehen zehn Teilstücke auf dem Programm, die Sieger der fünf Klassen werden am 17. Januar gekürt.