Der Sport-Höhepunkt am Montag, 7. Oktober 2019

Köln (SID) - Arminia Bielefeld will seinen dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga festigen und den Kontakt zum Hamburger SV und VfB Stuttgart halten. Die Ostwestfalen würden mit einem Sieg um 20.30 Uhr beim Aufsteiger VfL Osnabrück bis auf zwei Punkte an das Spitzenduo heranrücken. Osnabrück könnte sich seinerseits mit einem Dreier etwas von der Abstiegsregion absetzen.