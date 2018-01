Der Sport-Höhepunkt am Montag, 8. Januar 2018

Köln (SID) - Zwei Tage nach dem verlorenen Finale beim Hopman Cup in Perth startet die wiedererstarkte Angelique Kerber in ihre Generalprobe für die Australian Open in Melbourne. Die 29 Jahre alte Kielerin trifft beim WTA-Turnier in der Olympiastadt Sydney in Runde eins auf die Tschechin Lucie Safarova. Kerber ist in diesem Jahr noch unbesiegt. Sie gewann beim Hopman Cup alle vier Einzel ohne Satzverlust, verlor gemeinsam mit Alexander Zverev jedoch das Endspiel gegen die Schweiz 1:2. Beim ATP-Turnier in Sydney greift bei den Männern auch Philipp Kohlschreiber mit seinem Match gegen den Russen Daniil Medwedew ins Geschehen ein.