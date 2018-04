Der Sport-Höhepunkt am Montag, 9. April 2018

Köln (SID) - Das Duell der Champions-League-Kandidaten RB Leipzig und Bayer Leverkusen bildet am Montagabend in der Fußball-Bundesliga den Abschluss des 29. Spieltages. Beide Mannschaften wollen ihre Ausgangsposition im Kampf um einen Platz in der europäischen Königsklasse für den Saisonendspurt verbessern. Für Leipzig ist die Begegnung mit den Rheinländern nach vier Punktspielen in Serie ohne Niederlage zugleich die Generalprobe für das Rückspiel im Europa-League-Viertelfinale am Donnerstag bei Olympique Marseille. Auch Leverkusen, das aus den vergangenen beiden Spielen nur einen Punkt geholt hat, strebt ein Erfolgserlebnis an.