Der Sport-Höhepunkt am Samstag, 25. Juli 2020

Köln (SID) - Inter Mailand hat durch die überraschende 1:2-Niederlage von Juventus Turin gegen Udinese Calcio am Donnerstag weiter Chancen auf den Titel in der Serie A. Dafür braucht Inter bei CFC Genua am 36. Spieltag aber einen Sieg, sonst ist die Meisterschaft nicht mehr möglich. Für den SSC Neapel geht es dagegen um die Europa-League-Plätze. Mit drei Punkten gegen Sassuolo Calcio würde man Druck auf AC Mailand ausüben, der zurzeit den sechsten Tabellenplatz innehat.