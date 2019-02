Der WM-Check vor Seefeld: Springer im Aufwind, Kombinierer als Bank

Seefeld in Tirol (SID) - Springer, Kombinierer und Langläufer kämpfen ab Donnerstag bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld um Medaillen. Der SID macht vor den 22 Entscheidungen in elf Tagen den WM-Check.

Eisenbichler sprang mit 146 Metern auf Platz eins © SID

SKISPRINGEN, MÄNNER: Bislang lief die Saison eher zäh, die WM-Generalprobe in Willingen machte aber Mut. Markus Eisenbichler ist immer für Podestplätze gut, und nun hat auch Karl Geiger seine Topform wiedergefunden. Sogar Richard Freitag hat sein Tief überwunden. Stephan Leyhe fehlt dagegen die Konstanz, Andreas Wellinger die Form. "Jetzt ist Hirnschmalz gefragt", sagt Bundestrainer Werner Schuster. DIE SID-PROGNOSE: Eisenbichler holt einmal Bronze, das Team Silber.

SKISPRINGEN, FRAUEN: Was für ein Team: Katharina Althaus, Carina Vogt, Juliane Seyfarth und Ramona Straub standen diesen Winter alle schon auf dem Podest. Das Problem: Norwegens Olympiasiegerin Maren Lundby ist in Überform, auch die Japanerin Sara Takanashi hat aufgeholt. DIE SID-PROGNOSE: Althaus holt im Einzel Silber, im neuen Teamwettkampf gibt es klar Gold. Im Mixed, wo zwei Männer und zwei Frauen ein Team bilden, reicht es ebenfalls für Gold.

NORDISCHE KOMBINATION: Vor zwei Jahren in Lahti holte Johannes Rydzek in allen vier WM-Entscheidungen Gold, doch inzwischen hat der ewige Rivale Norwegen aufgeholt. Hinzu kommt die schwankende Sprungform der einstigen "Dominierer" Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle. Aber: Eine Medaillenbank sind die "Kombis" noch immer, vor allem der junge Vinzenz Geiger (21) ließ aufhorchen. DIE SID-PROGNOSE: In beiden Einzel-Wettkämpfen ist Jarl Magnus Riiber nicht zu schlagen. Rydzek und Rießle holen jeweils Silber, zudem Geiger einmal Bronze. Dafür gibt es Gold mit der Mannschaft und Silber im Teamsprint.

SKILANGLAUF, MÄNNER: Unter dem neuen Bundestrainer Peter Schlickenrieder zeigt die Formkurve zwar nach oben, doch eine Medaille ist für Janosch Brugger, Jonas Dobler und Co. weiter unrealistisch. Abräumen wird dagegen der Norweger Johannes Hösflot Kläbo. DIE SID-PROGNOSE: Auch in der Staffel reicht es nicht für eine DSV-Medaille.

SKILANGLAUF, FRAUEN: Sandra Ringwald lief am Wochenende als Sprint-Zweite in Cogne erstmals in ihrer Karriere auf das Podest, auch in Seefeld ruhen die deutschen Hoffnungen auf der Freundin von Kombinierer Fabian Rießle. Zur Medaille wird es trotzdem - noch - nicht reichen. Auch die Staffel verpasst das Podest knapp. DIE SID-PROGNOSE: Das deutsche Langlauf-Team bleibt zum vierten Mal in Folge ohne WM-Medaille.

GESAMTPROGNOSE: Mit der Medaillenausbeute von 3-5-2 (Gold-Silber-Bronze) bleibt das DSV-Team hinter dem Rekordergebnis von 2017 (6-3-2) zurück, spielt aber dennoch eine gewichtige Rolle.