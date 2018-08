Der WM-Traum lebt: Schalkes eSportler erreichen Play-off-Halbfinale

Berlin (SID) - Das League-of-Legends-Team des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 darf weiter von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft träumen. Die eSportler aus dem Ruhrpott gewannen am Freitagabend das Play-off-Viertelfinale der europäischen League of Legends Championship Series mit 3:2 gegen das Team Splyce. Im Halbfinale in Madrid treffen die Königsblauen am Freitag (18.00 Uhr) auf das Team Vitality.

Schalkes eSportler spielen sich Richtung WM © SID

Um sich sicher für die WM in Südkorea (1. Oktober bis 2. November) zu qualifizieren, muss Schalke die Sommersaison der EU LCS gewinnen. Neben dem Turniersieg gibt es für S04 noch zwei weitere Wege, die WM zu erreichen. Schalke muss dann in der EU LCS entweder ausreichend sogenannte Meisterschaftspunkte gesammelt haben oder die regionalen Finals gewinnen, bei denen die übrigen und noch nicht qualifizierten Teams den letzten europäischen WM-Platz ausspielen.

Bereits durch den Einzug in die Play-off-Runde ist die aktuelle Spielzeit die erfolgreichste für Schalke seit Gründung der eSport-Sparte 2016.