"Der ideale Ort": Prominente Unterstützung für Stockholm 2026

Stockholm (SID) - Eine Woche vor der Vergabe der Olympischen Spiele 2026 haben Spitzenpolitiker und Wirtschaftsgrößen aus Schweden ihre Unterstützung für die Bewerbung Stockholms wiederholt. "Wir glauben, dass Schweden der ideale Ort für die Winterspiele 2026 ist", heißt es in einem offenen Brief der Handelskammer Stockholm, den unter anderem Ministerpräsident Stefan Löfven und Daniel Ek, Gründer und Geschäftsführer des Streamingdienstes Spotify, unterzeichnet haben.

Stockholms Olympia-Bewerbung erfährt Unterstützung © SID

Zu den Unterstützern der Bewerbung zählen auch die Wirtschaftsbosse der Unternehmen Ericsson (Börje Ekholm), H&M (Karl-Johan Persson) und Zalando (Christina Stenbeck). Den Glauben daran, dass Schweden "die ersten wirklich nachhaltigen Olympischen und Paralympischen Spiele" ausrichten wird, teilt auch Stockholms Bürgermeisterin Anna König Jerlmyr.

Schon vor einem halben Jahr hatte die Gruppe öffentlich zum Ausdruck gebracht, wie sehr die Winterspiele ihrer Meinung nach, "zu einer solidarischeren Gesellschaft beitragen". In dem aktuellen Schreiben heißt es: "Wir sind sicher, dass die großen Chancen, die sich aus der Ausrichtung der Olympischen Spiele ergeben, die Herausforderungen bei weitem überwiegen." Schweden sei "bereit, einen neuen Gold-Standard für zukünftige Olympische Spiele zu setzen".

Die schwedische Bewerbung mit den Austragungsorten Stockholm, Are, Falun und dem lettischen Sigulda steht in Konkurrenz zu Italien mit Mailand und Cortina d'Ampezzo. Die Entscheidung über den Ausrichter der übernächsten Winterspiele fällt am 24. Juni auf der 134. IOC-Session in Lausanne. Beide Kandidaten waren von der Evaluierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für die nachhaltigen Konzepte gelobt worden, beide haben die nötigen staatlichen Garantien erhalten.

Die Bewerbungen aus Schweden und Italien waren nach einem mehrjährigen Vorlauf als letzte Kandidaten übrig geblieben. Zuvor hatten sich Sapporo/Japan, Graz-Schladming/Österreich, Sion/Schweiz, Calgary/Kanada und Erzurum/Türkei aus dem Kreis der Bewerber zurückgezogen.