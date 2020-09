"Der wahre Kapitän": Großes Lob für ter Stegen

Köln (SID) - Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen genießt beim spanischen Topklub FC Barcelona allerhöchste Anerkennung. "Jeder liebt ihn. Er ist ja nicht nur einer der besten Torhüter, die es aktuell gibt, sondern ein ganz feiner Mensch", sagte der langjährige Barca-Funktionär Toni Freixa (51) bei Spox und Goal.

Marc-Andre ter Stegen wird am Knie operiert © SID

Dabei imponiert Freixa vor allem, wie sich ter Stegen an die Verhältnisse in Spanien angepasst hat. "Ich kenne wenige ausländische Spieler, die sich so gut integriert und die Sprache gelernt haben wie er. Für mich ist er der wahre Kapitän der Mannschaft, weil er sich um seine Mitspieler kümmert und mit Leistung auf dem Platz vorangeht", sagte Freixa.

Auch weitere deutsche Spieler haben es Freixa angetan, wenngleich eine Verpflichtung eher unwahrscheinlich sei. "Ich bin begeistert von Kimmich und dessen Spielintelligenz, aber auch von Goretzka, der mit seiner Physis und seiner Torgefahr jedes Mittelfeld der Welt weiterbringt. Man sollte sich aber keine Illusionen machen, der FC Bayern ist kein Verkaufsklub", erklärte er.

Anders hingegen sei die Situation bei Timo Werner gewesen. Eine Verpflichtung des Stürmers "wäre realistischer gewesen, das hätte ich sehr interessant gefunden. Schade, dass er zum FC Chelsea gegangen ist", sagte Freixa.