Derby-Meeting: Thieme Dritter im Championat von Hamburg

Hamburg (SID) - Andre Thieme aus Plau am See hat beim Derby-Meeting in Hamburg-Klein Flottbek im Championat von Hamburg mit Crazy Girl den dritten Platz belegt. Im Stechen setzte sich der Schwede Peder Fredricson mit All In vor Luciana Diniz aus Portugal mit Vertigo du Desert durch.