Derby-Meeting in Hamburg: Rang drei für Titelverteidiger Sampson

Hamburg (SID) - Derbysieger Matthew Sampson aus Großbritannien hat seine Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung eindrucksvoll unterstrichen. Der Titelverteidiger belegte zum Auftakt des Derby-Meetings in Hamburg-Klein Flottbek mit Old Joker (0/80,64) in der ersten Qualifikation für das prestigeträchtige Springen um das Blaue Band den dritten Platz.

Matthew Sampson wird in der ersten Qualifikation Dritter © SID

Ebenfalls fehlerfrei, aber schneller waren Sieger Benjamin Wulschner aus Dahlen mit Bangkok Girl (0/75,38) sowie der zweitplatzierte Hendrik Sosath aus Lemwerder mit Quel Chanel (0/77,82. Die zweite Derby-Qualifikation wird am Freitag ausgetragen.

Der 28 Jahre alte Sampson wäre der erste Reiter seit zehn Jahren, der binnen zwei Jahren zweimal hintereinander im Derby triumphiert. Zuletzt war dies 2008 und 2009 Andre Thieme aus Plau am See gelungen, der mit seinen Pferden Cellisto und Contadur am Mittwoch Fünfter und Sechster in der ersten Ausscheidungsrunde wurde.

Bereits am Vormittag hatte Nationenpreisreiter Johannes Ehning das Eröffnungsspringen der traditionsreichen Veranstaltung gewonnen. Der 36-Jährige aus Stadtlohn siegte mit C-Jay und einem fehlerfreien Ritt in 62,91 Sekunden vor Max-Hilmar Borchert (Menz) mit Catherina (0/63,83) sowie der Polin Cassandra Orschel mit Dacara (0/65,01).

Das Derby-Meeting wird am Himmelfahrtstag fortgesetzt. Höhepunkte dabei sind das erste Springen der Global Champions League, das Spring-Championat von Hamburg sowie die Qualifikation zum deutschen Dressur-Derby.