Derby-Qualifikation: Nur Ire Breen vor Sandra Auffarth

Hamburg (SID) - Deutschlands Top-Amazone Sandra Auffarth hat die Chance auf ihren ersten Sieg im deutschen Spring-Derby in Hamburg eindrucksvoll gewahrt. Mit Rang zwei in der zweiten Qualifikation erreichte die 32-Jährige aus Ganderkesee im Sattel von La Vista mühelos die Entscheidung um das "Blaue Band" am Sonntag (13.45 Uhr/N3).

Hat eine Chance auf das "Blaue Band": Sandra Auffarth © SID

Besser als die ehemalige Weltmeisterin der Vielseitigkeitsreiter war nur der Ire Shane Breen, der mit Can Ya Makan ebenfalls fehlerfrei blieb, aber knapp zwei Sekunden schneller im Ziel war. Rang drei ging in der Hansestadt an Vorjahressieger Matthew Sampson aus Großbritannien mit Old Joker.