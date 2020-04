Derby-Spieltag bei Bundesliga Home Challenge

München (SID) - Borussia Dortmund gegen Schalke 04, Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln oder Hamburger SV gegen den FC St. Pauli: Am vierten und vorerst letzten Spieltag der "Bundesliga Home Challenge" in der Fußball-Simulation FIFA 20 stehen mehrere Derby-Höhepunkte auf dem Programm.

Die Bundesliga Home Challenge geht in den 4. Spieltag © SID

So kommt es am Samstag (17.10 Uhr) erstmals zum großen Schlager zwischen dem BVB und S04. Kurz danach (18.50 Uhr) treffen die Gladbacher auf Köln. Auch das Schiedsrichter-Team, das zuletzt zweimal aus dem Duo Deniz Aytekin und Daniel Schlager bestand, ist wieder dabei und bekommt es mit der TSG Hoffenheim (19.40 Uhr) zu tun.

Das erste Duell am Sonntag bestreiten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg (15.30 Uhr), ehe es um 18.00 Uhr zum Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und St. Pauli kommt. Die Spiele werden unter anderem auf DAZN sowie online auf den Kanälen der DFL oder der Bundesligisten auf Youtube und Twitch übertragen.

Üblicherweise ist für jedes der 30 Teams mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld", wie zum Beispiel ein eSportler, am Start. Jede Begegnung des Turniers besteht aus zwei einzelnen Partien, insgesamt sind 25 Minuten Spielzeit pro Ansetzung vorgesehen. Offiziell geht der neue Wettbewerb jedoch in keine sportliche Wertung ein. Derzeit ruht wegen der Coronakrise sowohl der Spielbetrieb in den Fußball-Ligen als auch in der FIFA Global Series der eSportler.