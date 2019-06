Deusser gewinnt Global Champions League in Hamburg

Hamburg (SID) - Daniel Deusser aus Wiesbaden hat beim Derby-Meeting in Hamburg-Klein Flottbek das Springen der Global Champions Tour gewonnen. Der in Belgien lebende 38-Jährige siegte mit Jasmien im Stechen mit einem fehlerfreien Ritt vor dem Ägypter Nayel Nassar mit Lucifer und Europameister Peder Fredricson aus Schweden mit All in.