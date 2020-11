Deutlich bessere Quote als zuletzt: 8,16 Mio. sehen DFB-Sieg gegen Ukraine

Leipzig (SID) - Das vorletzte Nations-League-Gruppenspiel hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstagabend eine deutlich bessere Quote als zuletzt beschert. Den 3:1-Sieg in Leipzig gegen die Ukraine verfolgten in der Live-Übertragung des ZDF im Schnitt 8,16 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 26,1 Prozent entsprach.

Den 1:0-Erfolg im Test am vergangenen Mittwoch gegen Tschechien hatten bei RTL nur 5,42 Millionen Fans gesehen, das war der schwächste Wert in dieser Saison gewesen. Zuvor hatte dieser bei 5,82 (3:3 gegen die Türkei/7. Oktober) gelegen.

Die Zusammenfassung vom Spiel Schweiz-Spanien sahen am Samstagabend ab 22.47 Uhr im Zweiten noch 5,05 Millionen (MA: 20,1). Das Aktuelle Sportstudio im ZDF verfolgten ab 22.57 Uhr noch 2,92 Millionen (MA: 15,3). Das Zweite war am Samstag mit 15,3 Prozent klarer Tagessieger vor der ARD (9,5) und RTL (8,3). - Die Quoten der laufenden Saison im Überblick:

Spanien/Nations League (3. September/ZDF/1:1): 7,94 Millionen (Schnitt)

Schweiz/NL (6.September/ZDF/1:1): 6,51

Türkei/Länderspiel (7. Oktober/RTL/3:3): 5,82

Ukraine/NL (10. Oktober/ARD/2:1): 7,53

Schweiz/NL (13. Oktober/ARD/3:3): 8,19

Tschechien/LS (11. November/RTL/1:0): 5,42

Ukraine/NL (14. November/ZDF/3:1): 8,16