Deutsche Baseballer spielen nach Sieg über Frankreich um Platz fünf

Bonn (SID) - Die deutschen Baseballer haben bei der Heim-EM ihre Chance auf das Ticket zum Olympia-Qualifikationsturnier gewahrt. Das Team von Bundestrainer Steve Janssen gewann zum Auftakt der Platzierungsrunde 14:4 gegen Frankreich und spielt nun am Sonntag (11.00 Uhr) in Bonn gegen Tschechien um den fünften Rang.

MLB: einmaliges Event in Iowa © SID

Dieser berechtigt zur Teilnahme an der europäisch-afrikanischen Tokio-Ausscheidung, die ab dem 18. September in Bologna und Parma ausgetragen wird. Der Gewinner dieses Turniers ist direkt für Tokio 2020 qualifiziert, der Zweitplatzierte kann den Startplatz noch über ein Welt-Qualifikationsturnier ergattern. Gegen den kommenden Gegner Tschechien hatte Deutschland in der Gruppenphase 6:10 verloren.

Die deutsche Auswahl, die am Freitag im Viertelfinale gegen Italien nach 5:0-Führung noch 5:7 verloren hatte, legte gegen Frankreich den Grundstein zum Sieg im zweiten Inning, das sie mit 9:3 Runs für sich entschied.