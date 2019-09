Deutsche Baseballer verpassen Olympia - Niederlande holt EM-Titel

Köln (SID) - Der Traum der deutschen Baseballer von der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ist beendet. Das Team von Bundestrainer Steve Janssen verlor bei der Heim-EM das Spiel um Platz fünf gegen Tschechien knapp mit 3:4 und verpasste als Sechster die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier in Italien. Der EM-Titel ging an Topfavorit Niederlande, der sich im Finale mit 5:1 gegen Italien durchsetzte und bei der 35. EM zum 23. Mal triumphierte.

Deutschlands Baseballer erreichten bei der EM Rang sechs © SID

"Wir sind natürlich sehr enttäuscht", sagte Philipp Würfel, Leiter Spielbetrieb des Deutschen Baseball und Softball Verbands (DBV) dem Deutschlandfunk. Im entscheidenden Spiel gegen Tschechien seien es "eher Kleinigkeiten" gewesen, "die ausschlaggebend waren", so Würfel: "Das macht die Enttäuschung umso größer."

Unglücklich war auch das Viertelfinale gelaufen, das das deutsche Team trotz 5:0-Führung mit 5:7 gegen Italien verlor. Im ersten Platzierungsspiel hatte die DBV-Auswahl Frankreich mit 14:4 bezwungen.

Abseits des sportlichen Geschehens zog Würfel ein positives Fazit. Das Zuschauerinteresse bei den Partien in Bonn und Solingen habe mit insgesamt knapp 10.000 Zuschauern "den Erwartungen entsprochen", sagte Würfel.

Am Sonntag entwickelte sich gegen die Tschechen, die bereits in der Gruppenphase gegen Deutschland gewonnen hatten, ein ausgeglichenes und spannendes Spiel. Beim Stand von 3:4 im letzten Inning hatten die Deutschen noch einmal die große Chance auf weitere Punkte, doch die Tschechen brachten den Sieg nach Hause.

Die besten fünf Mannschaften der EM qualifizierten sich für die europäisch-afrikanische Tokio-Ausscheidung, die ab dem 18. September in Bologna und Parma ausgetragen wird. Der Gewinner dieses Turniers ist direkt für Tokio 2020 qualifiziert, der Zweitplatzierte kann den Olympiastart noch über ein Welt-Qualifikationsturnier perfekt machen.