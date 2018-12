Deutsche Basketballer ohne Benzing, Zirbes und Mushidi gegen Estland

Ludwigsburg (SID) - Die deutschen Basketballer müssen im WM-Qualifikationsspiel am Montag gegen Estland auf Kapitän Robin Benzing (Besiktas Istanbul), Center Maik Zirbes (Roter Stern Belgrad) und Youngster Kostja Mushidi (Mega Bemax/Serbien) verzichten. Benzing und Zirbes fehlen bei der Partie in Ludwigsburg (20.00 Uhr/Telekom Sport) aufgrund von Vereinsverpflichtungen, Mushidi ist angeschlagen. Sid-Marlon Theis (Science City Jena) und der nachnominierte David Krämer (Ratiopharm Ulm) rücken in den Kader.

Robin Benzing steht gegen Estland nicht zur Verfügung © SID

Am Freitag hatte das Team von Bundestrainer Henrik Rödl beim 84:92 (35:45) in Griechenland seine erste Niederlage in der laufenden Qualifikation für das Großevent 2019 in China kassiert. Das Ticket für die WM ist der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bereits sicher, es geht aber weiter um den Gruppensieg. "Estland ist keine ganz einfache Aufgabe, weil die Esten mit all ihren besten Leuten kommen werden", sagte Rödl, der auf seine NBA-Stars und EuroLeague-Profis verzichten muss.