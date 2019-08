Deutsche Basketballer schlagen Schweden deutlich

Trier (SID) - Die deutschen Basketballer sind gut in die WM-Vorbereitung gestartet. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl bezwang auch ohne NBA-Star Dennis Schröder Schweden im ersten WM-Test souverän mit 78:46 (37:23) und zeigte knapp drei Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in China (31. August bis 15. September) bereits eine gute Frühform.

Rödl und das DBB-Team freut sich auf die WM-Auslosung © SID

Paul Zipser (14) und Maodo Lo (13) waren in Trier die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die mit den NBA-Spielern Maximilian Kleber, Daniel Theis, Moritz Wagner und Isaac Bonga angetreten waren.

Beim Supercup in Hamburg (16. bis 18. August) warten in der kommenden Woche mit Polen, Tschechien und Ungarn die nächsten Härtetests. Dann wird auch Aufbauspieler Dennis Schröder zum Team stoßen, der wegen "wichtiger persönlicher Dinge" derzeit noch in den USA weilt.