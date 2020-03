Deutsche Beachvolleyball-Tour abgesagt, DM soll stattfinden

Köln (SID) - Die deutsche Beachvolleyball-Tour wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das gab der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag bekannt. Die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand sollen hingegen nach derzeitigem Stand Anfang September wie geplant stattfinden.

"Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und wollen mit dieser Entscheidung auch zu einer Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen", sagte DVV-Präsident Rene Hecht: "Sofern bis Anfang September wieder so etwas wie Normalität im öffentlichen Leben eingekehrt ist, und auch die Menschen in ihren Alltag zurückgekehrt sind, ist die Beach-DM in Timmendorfer Strand unser großes Ziel."