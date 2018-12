Deutsche Biathleten bei Bö-Gala abgeschlagen

Nové Mesto na Morave (SID) - Die deutschen Biathleten haben bei einer Gala-Vorstellung des Norwegers Johannes Thingnes Bö das nächste Top-Resultat verpasst. Im Sprint von Nove Mesto/Tschechien reichte es für Weltmeister Benedikt Doll als besten DSV-Athleten über 10 km nach einer Strafrunde nur zum elften Rang. Zuletzt waren die deutschen Männer dreimal in Folge auf das Podium gestürmt.

Benedikt Doll (r.) landete in Tschechien auf Rang elf © SID

Doll war dennoch "sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe auf der Strecke sehr viel Zeit verloren", sagte er der ARD: "Die Abstände sind ja nicht so groß." Das war aber nur die halbe Wahrheit.

Der Scharzwälder lag im Ziel satte 1:12,5 Minuten hinter Bö, was aber tatsächlich ein wenig täuschte. Denn der fehlerfreie Skandinavier, der im Herzen Tschechiens bereits seinen vierten Saisonsieg feierte, verwies auch den Russen Alexander Loginow (+21,0 Sekunden) und den Schweden Martin Ponsiluoma (+54,2) für Sprintverhältnisse deutlich auf die Plätze.

Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/17.), Johannes Kühn (Reit im Winkl/22.), Roman Rees (Schauinsland/24.), Simon Schempp (Uhingen/29.) und Philipp Horn (Frankenhain/65.) waren ebenfalls chancenlos.

Im Sprint der Frauen am Freitag über 7,5 km (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) feiert Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ihr Comeback. Am Samstag stehen in Tschechien die beiden Verfolgungsrennen an (ab 15.00 Uhr), ehe am Sonntag die Massenstarts (ab 11.45 Uhr) das erste Trimester der WM-Saison beenden.