Deutsche Curlerinnen gewinnen vorletzte WM-Partie

North Bay (SID) - Die deutschen Curlerinnen haben bei der Weltmeisterschaft im kanadischen North Bay im vorletzten Spiel einen Sieg eingefahren. Das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) gewann gegen die Schweiz mit 10:6 und feierte damit den dritten Sieg im elften Spiel.

Dritter Sieg im elften Spiel für Deutschland im Curling © SID

Deutschland, das sich nicht für die Winterspiele in Pyeongchang qualifiziert hatte, hat mit Blick auf die Sportförderungen Rang acht als WM-Ziel ausgegeben. Dieser ist mit einem Sieg im letzten Spiel gegen China theoretisch noch zu erreichen. Dafür ist die Mannschaft aber auf Schützenhilfe angewiesen.

Im neuen Turnier-Modus gehen 13 Nationen an den Start und damit eine mehr als bislang. Sechs Mannschaften ziehen in die Play-offs (24./25. März) ein, Titelverteidiger ist Gastgeber Kanada, der derzeit ungeschlagen an der Tabellenspitze steht.