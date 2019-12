Deutsche Eisschnellläufer verpassen ersten Podestplatz des Winters

Köln (SID) - Die deutschen Eisschnellläufer sind am zweiten Tag des Weltcups im kasachischen Nur-Sultan knapp am ersten Podestplatz des Winters vorbeigeschrammt. Nico Ihle (Chemnitz) fehlten über 1000 m gut zwei Zehntelsekunden aufs Treppchen, als Fünfter zeigte er in 1:09,083 Minuten nach schwachem Saisonstart aber einen deutlichen Formanstieg. Der zweite Deutsche Joel Dufter (Inzell) lief beim von Vizeweltmeister Thomas Krol (1:08,420) angeführten Dreifacherfolg der Niederländer in 1:09,261 Minuten auf einen guten siebten Platz.

Nico Ihle mit deutlichem Formanstieg © SID

Der zweimalige WM-Dritte Patrick Beckert blieb über 10.000 m hinter den Erwartungen zurück. Der 29-Jährige kam auf seiner Paradestrecke in 13:14,392 nicht über Platz acht hinaus. Zu Sieger Patrick Roest aus den Niederlanden (12:59,442) fehlten dem Erfurter fast 15 Sekunden.