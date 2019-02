Deutsche Fed-Cup-Relegationspartie in Lettland vorverlegt

Hamburg (SID) - Die Relegationspartie der deutschen Fed-Cup-Mannschaft in Lettland wird um einen Tag nach vorne verlegt. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag mitteilte, werde das Play-off-Spiel um den Klassenerhalt in der Weltgruppe I nun am Freitag und Samstag (19./20. April) ausgetragen. Der Austragungsort wird bis zum 5. März, der zu spielende Belag spätestens am 12. März bekannt gegeben.

Die Relegationspartie im Fed Cupe wurde verlegt © SID

Der DTB hatte seine Zustimmung zur Terminänderung erteilt. Die Verlegung könnte auch Auswirkungen auf eine Teilnahme des deutschen Spitzenduos Angelique Kerber und Julia Görges haben, das bei der 0:4-Erstrundenpleite Anfang Februar in Braunschweig gefehlt hatte. Am Montag nach der Begegnung in Lettland beginnt das WTA-Turnier in Stuttgart (22. bis 28. April), bei dem Kerber und Görges in der Vergangenheit regelmäßig teilgenommen hatten.