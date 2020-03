Deutsche Flinten-Schützen glänzen beim Weltcup-Auftakt

Köln (SID) - Die deutschen Flinten-Schützen sind glänzend in die Olympiasaison gestartet. Beim Auftakt in Nikosia feierte Skeet-Schützin Nadine Messerschmidt (Suhl) ihren ersten Weltcup-Sieg und zeigte sich in beeindruckender Frühform. Im Mixed belegten Nele Wißmer (Schale) und Felix Haase (Bad Salzulfen) ebenso den zweiten Platz wie Andreas Löw (Wiesbaden) im Einzelwettkampf im Trap. Für Routinier Löw war es im Trap die erste Podestplatzierung im Weltcup.

"Ich bin überglücklich, dass alles so geklappt hat. So kann es weitergehen", sagte Messerschmidt nach dem ersten Weltcup-Sieg einer deutschen Skeet-Schützin seit 2007. "Persönliche Bestleistung bei extremen Bedingungen mit Sturmböen. Sie hat geschossen, wie eine 'Alte'", lobte Bundestrainer Axel Krämer die 26-Jährige nach ihrem Erfolg in Zypern.