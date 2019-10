Deutsche Goalballer holen Titel bei Heim-EM

Rostock (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft hat sich zum Europameister im Goalball gekrönt. Bei der Heim-EM in Rostock gewann das Team von Cheftrainer Johannes Günther das Endspiel gegen die Ukraine nach Treffern von Oliver Hörauf (4) und Michael Feistle (2) mit 6:2. Für Deutschland war es der erste EM-Titel der Geschichte.

Die deutschen Goalball-Herren gewannen das EM-Finale © SID

Goalball ist ein Sport für Blinde und Sehbehinderte, bei dem es darum geht, einen knapp 1,3 kg schweren Klingelball ins neun Meter breite und 1,30 m hohe gegnerische Tor zu rollen.

Im Halbfinale hatten die Deutschen am Samstag gegen EM-Rekordsieger Litauen (fünf Titel) mit 4:3 gewonnen. Deutschland hatte sich im vergangenen Jahr bei der WM in Malmö bereits als Vize-Weltmeister für die Paralympics 2020 in Tokio qualifiziert.

Die Frauen holten in Rostock indes Bronze. Das Team von Cheftrainer Thomas Prokein gewann das kleine Finale 8:2 gegen Großbritannien. Den Titel sicherte sich die Türkei nach einem 8:6 gegen Israel.