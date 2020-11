Deutsche Handballer feiern klaren Sieg in Estland

Tallinn (SID) - Die deutschen Handballer haben nach dem holprigen Start in die EM-Qualifikation eine Reaktion gezeigt und einen deutlichen Pflichtsieg gefeiert. Das verbesserte DHB-Team setzte sich nach dem wackligen 25:21 gegen Bosnien-Herzegowina beim Debüt von Bundestrainer Alfred Gislason im zweiten Gruppenspiel in Estland nach einer starken zweiten Hälfte klar mit 35:23 (13:12) durch.

Das Team von Gislason gewinnt deutlich gegen Estland © SID

Der überragende Julius Kühn war mit neun Treffern vor einer Geisterkulisse in Tallinn der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Der dritte Gegner in der Qualifikationsgruppe 2 ist Österreich.

Am 6. Januar steht das Gastspiel in Wien auf dem Programm, ehe vier Tage später das Rückspiel in Köln folgt. Die jeweils ersten beiden Teams sowie die vier besten Dritten der insgesamt acht Qualifikationsgruppen sichern sich ihr Ticket für die EM-Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei.