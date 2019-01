Deutsche Handballer treffen in WM-Hauptrunde auf Europameister Spanien

München (SID) - Die deutschen Handballer treffen in der WM-Hauptrunde auf Europameister Spanien. Der ehemalige Weltmeister löste das Ticket für die zweite Turnierphase durch ein 32:21 (13:12) in München gegen Mazedonien. Mitfavorit Kroatien stand schon zuvor als deutscher Gegner in der am Samstag beginnenden Hauptrunde in Köln fest. Der dritte Gegner wird am Donnerstag zwischen dem EM-Elften Mazedonien und dem WM-14. Island ermittelt.

Alex Dujshebaev (M.) und Spanien bezwingen Mazedonien © SID

Spanien sorgte in der Olympiahalle mit einem Zwischenspurt nach der Halbzeit für die Entscheidung. Die Iberer setzten sich innerhalb von drei Minuten von 13:12 auf 18:12 ab. Bester spanischer Werfer war Aleix Gomez mit sechs Toren.