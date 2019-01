Deutsche Handballer zum Hauptrundenstart gegen Island

München (SID) - Die Medaillenjagd der deutschen Handballer bei der Heim-WM geht am Samstagabend (live in der ARD) in Köln gegen Island weiter. Die weiteren Gegner in der Hauptrunde sind Kroatien am Montag (ZDF) und Europameister Spanien am Mittwoch (ARD). Alle Spiele beginnen um 20.30 Uhr, das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am späten Donnerstagabend mit.

Bundestrainer Christian Prokop © SID

Die DHB-Auswahl geht ebenso wie Titelverteidiger Frankreich mit 3:1 Punkten in die zweite Turnierphase. Kroatien hat mit 4:0 Zählern die beste Ausgangslage, Spanien nimmt 2:2 Punkte mit. Brasilien und Island (beide 0:4) haben nur noch theoretische Chancen auf das Halbfinale am 25. Januar in Hamburg. Für die Vorschlussrunde qualifizieren sich der Gruppenerste und -zweite.