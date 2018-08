Deutsche Hindernisläufer bei EM ausgeschieden

Berlin (SID) - Martin Grau (Höchstadt) und Johannes Motschmann (Berlin) haben bei der Heim-EM in Berlin über 3000-m-Hindernis das Finale verpasst. Der deutsche Meister Grau kam nach einem Sturz am letzten Hindernis im Vorlauf in 8:33,81 Minuten ins Ziel, Motschmann erreichte eine Zeit von 8:51,65 Minuten.