Deutsche Hockey-Frauen peilen EM-Gruppensieg an

Antwerpen (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen peilen bei der EM in Antwerpen den Gruppensieg an. "Wir wollen jedes Spiel hier gewinnen und Erster in der Gruppe werden. Das ist das Ziel", sagte Nationalspielerin Kira Horn vor dem abschließenden Vorrundenspiel am Mittwoch (12.15 Uhr) gegen Irland.

Horn will mit den Hockey-Frauen den EM-Gruppensieg holen © SID

Ein Unentschieden würde der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) nach dem Kantersieg gegen Weißrussland (13:0) und dem Remis gegen England (1:1) zum sicheren Einzug ins Halbfinale genügen. Eine Niederlage würde voraussichtlich das Aus bedeuten. "Es ist jetzt wie ein Viertelfinale für uns", sagte Bundestrainer Xavier Reckinger.

Im Halbfinale käme es zum Duell mit Belgien, Spanien oder den Niederlanden. Der Europameister qualifiziert sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.