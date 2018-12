Deutsche Hockey-Männer scheitern im WM-Viertelfinale an Belgien

Bhubaneshwar (SID) - Die deutschen Hockey-Männer sind bei der Weltmeisterschaft in Indien im Viertelfinale gescheitert. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas unterlag dem Olympia-Silbermedaillengewinner Belgien am Donnerstag in Bhubaneswar mit 1:2 (1:1) und verpasste damit zum dritten Mal nach 1971 und 2014 die Medaillenspiele bei einer WM.

Belgien bezwingt Deutschland im WM-Viertelfinale © SID

Dieter Linnekogel traf im Kalinga-Stadium von Bhubaneswar zur Führung (14.), Belgien schlug vier Minuten später per Strafecke von Alexander Hendrickx zurück (18.) und drehte Anfang des vierten Viertels das Spiel durch ein Tor von Tom Boon (50.).

Belgien trifft damit in der Runde der letzten Vier am Samstag (11.30 Uhr/DAZN) auf England, das zweite Halbfinale bestreitet Australien gegen den Sieger des Duells zwischen Indien und den Niederlanden.