Deutsche Kombinierer in Lauerstellung - Wirbel um Riiber

Ramsau am Dachstein (SID) - Die deutschen Kombinierer haben auch im letzten Weltcup-Wettkampf des Jahr 2018 das Podium im Blick. In Ramsau am Dachstein liegen die Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf) als Fünfter, Fabian Rießle (Breitnau) auf Platz sieben und Johannes Rydzek (Oberstdorf) als Achter vor dem 10-km-Skilanglauf ab 12.45 Uhr nur zwischen 20 und 30 Sekunden hinter dem überraschend führenden Polen Szczepan Kupczak zurück.

Die deutschen Kombinierer haben Podest im Blick © SID

Bester Deutscher ist Terence Weber (Geyer) mit elf Sekunden Rückstand auf Platz zwei, der Youngster wird diesen Rang aber angesichts der Laufstärke seiner Verfolger nur schwer verteidigen können.

Für große Aufregung sorgte ein völlig verunglückter Sprung des Weltcup-Führenden Jarl Magnus Riiber (Norwegen), der am Samstag seinen vierten Sieg in Folge gefeiert hatte. Unmittelbar vor Riiber, der als letzter Starter springen sollte, waren große Teile der Anlaufspur weggebrochen. Nach notdürftigen Ausbesserungsarbeiten wurde der beste Springer der Kombinierer die Schanze herabgelassen, vermied nur knapp einen Sturz und kam nur auf Platz 43. Es folgten heftige Proteste der Norweger.

Durch Riibers Pech haben vor allem die laufstarken Rießle, am Samstag bereits Dritter, und Rydzek Chancen, für den ersten deutschen Einzelsieg der Saison zu sorgen. Rekordweltmeister Rydzek war am Vortag nach seinem Sprung wegen eines nicht regelkonformen Sprunganzugs zunächst disqualifiziert worden, durfte aber dennoch zum Langlauf antreten, nachdem der Sprungwettbewerb wegen heftiger Winde und starken Regens abgebrochen worden war, und wurde Vierter.

Keine Chance mehr auf eine gute Platzierung hat wie am Samstag der fünfmalige Gesamtweltcupsieger Eric Frenzel, der nur auf Platz 26 (+1:04 Minuten) landete.