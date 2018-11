Deutsche Kunstturner beim Weltcup in Cottbus ohne Medaillen

Cottbus (SID) - Drei Wochen nach den Weltmeisterschaften in Doha/Katar sind die deutschen Kunstturner beim Weltcup-Turnier in Cottbus ohne Medaillen geblieben. Die beste Platzierung gelang dem Unterhachinger Felix Remuta, der am Boden auf den vierten Rang kam.

Turner um Marcel Nguyen bleiben in Cottbus ohne Medaille © SID

Am Barren musste sich der zweimalige Europameister Marcel Nguyen mit dem fünften Platz begnügen, Achter wurde der WM-Achte Lukas Dauser (ebenfalls Unterhaching). Die Chemnitzerin Sophie Scheder erturnte am Schwebebalken Rang fünf, am Boden kamen die Stuttgarterin Kim Bui und Leah Grießer aus Karlsruhe nicht über die Plätze sechs und acht hinaus.