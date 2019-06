Deutsche Leichtathleten bei Europaspielen im Halbfinale

Minsk (SID) - Die deutschen Leichtathleten sind bei den Europaspielen in Minsk direkt ins Halbfinale eingezogen. Im neu eingeführten Teamwettbewerb DNA (Dynamic New Athletics) gewann das deutsche C-Team die entscheidende Mixed-Staffel und umging damit das Viertelfinale. Die Vorschlussrunde geht am Mittwoch über die Bühne.

Die deutschen Leichtathleten stehen im Halbfinale © SID

In der weißrussischen Hauptstadt wagt die Leichtathletik mit dem Teamwettbewerb ein skurriles Experiment. Es funktioniert nach folgendem Prinzip: Für die Ergebnisse aus acht Einzeldisziplinen werden bis zu zwölf Punkte vergeben, die für eine abschließende Mixed-Staffel mit den Distanzen 800 m, 600 m, 400 m und 200 m in Zeitabstände (ein Punkt entspricht 0,3 Sekunden) umgerechnet werden. Dort starten alle Länder nach der sogenannten Gundersen-Methode, die erste Nation im Ziel gewinnt die Runde.

Die Medaillen für den Teamwettbewerb werden am Freitag im Finale vergeben. Die 24 teilnehmenden Nationen haben über die 1. Runde die Chance, sich direkt für das Halbfinale zu qualifizieren, gelingt dies nicht besteht im Viertelfinale, das alle Länder erreichen, eine weitere Möglichkeit. Auch Einzelmedaillen in den acht Disziplinen werden vergeben, diese Ergebnisse stehen jedoch erst im Anschluss an die 1. Runde fest, die am Sonntagabend endet.

Deutschland ist bei den Europaspielen nicht mit Startern aus der ersten Reihe vertreten. Stattdessen setzt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) vor allem auf junge Athletinnen und Athleten.