Deutsche Race-Snowboarder verpatzen WM-Generalprobe

Moskau (SID) - Die deutschen Race-Snowboarder haben die Generalprobe für die WM ab dem kommenden Freitag in Park City/Utah im Weltcup verpatzt. Die Olympiazweite Selina Jörg (Sonthofen) schied eine Woche nach ihrem Sieg beim Parallel-Riesenslalom in Rogla/Slowenien beim Parallel-Slalom in Moskau im Viertelfinale aus. Die Olympiadritte Ramona Hofmeister, Carolin Langenhorst (beide Bischofswiesen), Cheyenne Loch (Schliersee) sowie Stefan Baumeister (Aising-Pang) waren bereits im Achtelfinale gescheitert. Die Parallel-Rennen bei der WM finden am 4. und 5. Februar (Riesenslalom/Slalom) statt.