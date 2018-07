Deutsche Rugby-Herren verpassen erste WM-Chance

Heidelberg (SID) - Die deutschen Rugby-Herren haben ihre erste Chance auf die WM-Teilnahme erwartungsgemäß nicht nutzen können. Im Play-off-Rückspiel in Heidelberg verlor das Team des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) gegen Samoa 28:42 (15:14), im Hinspiel hatte es gegen den favorisierten Gegner aus der Südsee bereits eine 15:66-Niederlage gegeben.

DRV-Auswahl verpasst gegen Samoa Sensation © SID

Nun bietet sich dem deutsche Team noch beim sogenannten Repechage-Turnier in Marseille im November die letzte Möglichkeit auf die Qualifikation für die WM im kommenden Jahr in Japan. Im Kampf um das WM-Ticket trifft die DRV-Auswahl in Frankreich auf Kanada, Hongkong und den Zweiten der Afrika-Meisterschaft.