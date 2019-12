Deutsche Skicrosser erneut ohne Podestplatzierung

Montafon (SID) - Die deutschen Skicrosser sind auch beim dritten Weltcup-Rennen der Saison am Siegerpodest vorbeigefahren. Die beste Platzierung in Montafon/Österreich und zugleich in diesem Winter erreichte Florian Wilmsmann (Hartpennig) als Sechster. Heidi Zacher (Lenggries), Daniela Maier (Urach), Daniel Bohnacker (Gerhausen) und Tobias Müller (Fischen) scheiterten jeweils in ihrem ersten K.o-Lauf.