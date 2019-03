Deutsche Skiflieger in Planica zur Halbzeit Dritte

Planica (SID) - Die deutschen Skispringer haben beim Weltcup-Finale in Planica noch Chancen auf ihren ersten Sieg in einem Mannschaftsfliegen seit 19 Jahren. Einen Tag nach dem Premierensieg von Markus Eisenbichler im Einzel liegt das deutsche Team nach dem ersten Durchgang mit 782,6 Punkten hinter Polen (808,1) und Gastgeber Slowenien (785,1) auf Platz drei.

Kobayashi zeigt im ersten Durchgang den weitesten Sprung © SID

Der Rückstand des DSV-Quartetts zur Spitze beträgt umgerechnet 21 Meter. Norwegen, bis zur Vorwoche in Vikersund vier Jahre lang in Teamfliegen unbesiegt, ist wie im Endergebnis sieben Tage zuvor nur Sechster.

Schlussspringer Eisenbichler (Siegsdorf), der am Freitag mit seinem ersten Weltcup-Erfolg für einen perfekten Start ins letzte Wettkampfwochenende des scheidenden Bundestrainers Werner Schuster gesorgt hatte, kam auf 227,0 m. Zuvor hatten Karl Geiger (Oberstdorf/230,5), Constantin Schmid (Oberaudorf/217,0) und Richard Freitag (221,0) gute Leistungen gezeigt. Für den weitesten Sprung des ersten Durchgangs sorgte Japans Topstar Ryoyu Kobayashi mit 240,0 m.

Den bislang einzigen deutschen Team-Sieg bei einem Weltcup-Fliegen gab es bei der Premiere am 18. März 2000 in Planica. Damals traten Sven Hannawald, Martin Schmitt, Hansjörg Jäkle und Michael Uhrmann für den DSV an.