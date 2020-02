Deutsche Skilangläufer legen Weltcuppause ein

Köln (SID) - Die deutschen Skilangläufer werden wie angekündigt in den kommenden drei Wochen eine Weltcuppause einlegen und stattdessen die neuen WM-Strecken für Oberstdorf 2021 testen. "Wir wollen mit Blick auf die Heim-WM das Zeitfenster für einen zusätzlichen Trainingsblock und die deutschen Meisterschaften nutzen", sagte der Sportliche Leiter Andreas Schlütter am Mittwoch.

Weltcuppause für Sebastian Eisenlauer und Co. © SID

Die Wettkämpfe in Falun (8./9. Februar) werden somit ebenso ohne deutsche Beteiligung stattfinden wie die Ski Tour 2020 in Schweden und Norwegen (15. bis 23. Februar). Weiter geht es erst am 29. Februar und 1. März im finnischen Lahti.

"Wir haben in Oberstdorf nach dem Umbau zum ersten Mal die Gelegenheit, die zukünftigen WM-Strecken intensiv für Training und Tests sowie unter Wettkampfbedingungen zu nutzen", sagte Schlütter.